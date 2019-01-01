Месси – лучший плеймейкер 2019 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики оценила способности плеймекеров в этом году.

Лионель Месси Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси занял первую строчку в рейтинге лучших плеймекеров, составленный Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Аргентинский футболист получил 299 очков. по итогам 2019 года. Вторую строчку занял полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне (85 очков), а третьем - нападающий Эден Азар, который выступал за Челси и Реал (55). 1. Лионель Месси (Барселона) – 299 очков 2. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 85 3. Эден Азар (Челси / Реал) – 55 4. Роберто Фирмино (Ливерпуль) – 46 5. Бернарду Силва (Манчестер Сити) – 32 Отметим, что организация назвала лучшего клубного тренера.

Дима Данец