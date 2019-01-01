Рафаилов: Шахтер Солигорск - это уровень Вернидуба

Серьезное заявление.

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал, что Вернидуб возглавил клуб, который показывает уровень украинского специалиста.

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“Раз он пошел туда, наверное, то это его уровень. Это его уровень, пусть попробует себя в белорусском чемпионате.

Согласен, что третья команда чемпионата Беларуси - звучит не очень хорошо. Видимо у него не было других предложений.

Я хочу пожелать ему успехов, пусть работает“, - рассказал Рафаилов в программе ТаТоТаке.

Напомним, что Вернидуб стал тренером солигорского Шахтера.