Бывший защитник Арсенала: Локомотив прислал в отель моделей, чтобы утомить нас перед игрой

Паскаль Сиган рассказал о хитром плане московской команды.

Бывший защитник лондонского Арсенала Паскаль Сиган поделился своими воспоминаниями об интересном методе, который придумал московский Локомотив перед очным поединком в Лиге чемпионов в 2003 году.

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“Когда мы вошли в московский отель, около десяти топ-моделей ожидали нас за баром. Позже нам сказали, что они там были для того, чтобы утомить нас в ночь перед матчем.

Мы не проиграли, и, насколько я помню, никто из наших игроков не был настолько глуп, чтобы попасться в эту ловушку.

Это было очень кстати, учитывая ситуацию в то время: в газетах регулярно всплывали истории о личной жизни игроков“, - цитирует Сигана в интервью La Voix du Nord.

Отметим, что матч завершился нулевой ничьей, а лондонцы вышли на поле резервным составом.