Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бывший защитник Арсенала: Локомотив прислал в отель моделей, чтобы утомить нас перед игрой

Комментариев: 2
Паскаль Сиган рассказал о хитром плане московской команды.
Паскаль Сиган
Паскаль Сиган
Getty Images

Бывший защитник лондонского Арсенала Паскаль Сиган поделился своими воспоминаниями об интересном методе, который придумал московский Локомотив перед очным поединком в Лиге чемпионов в 2003 году.

Смотри также: В сеть выложили видео, как капитан Спартака отдыхал с проституткой в бане

“Когда мы вошли в московский отель, около десяти топ-моделей ожидали нас за баром. Позже нам сказали, что они там были для того, чтобы утомить нас в ночь перед матчем.

Мы не проиграли, и, насколько я помню, никто из наших игроков не был настолько глуп, чтобы попасться в эту ловушку.

Это было очень кстати, учитывая ситуацию в то время: в газетах регулярно всплывали истории о личной жизни игроков“, - цитирует Сигана в интервью La Voix du Nord.

Отметим, что матч завершился нулевой ничьей, а лондонцы вышли на поле резервным составом.

Поделись:
Теги: футбол, Арсенал, Паскаль Сиган, Локомотив
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    27.11.2019, 21:33
Оценка:  0
Антибес
Идиоты,вы в курсе что топ-модели зарабатывают десятки миллионов долларов в год?И их во всём мире не более тридцати.А то были обычные проститутки модельной внешности максимум по 1000 баксов за час"работы".
гость  (аноним)  27.11.2019, 21:24
Оценка:  -2
гость
Мокши испокон века подлостью отличались.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь