Лавесси принял решение завершить карьеру

Аргентинец провел свой последний матч.

Нападающий Хэбэй Чайна Эсекьель Лавесси объявил о завершении карьеры.

“Матч против Гуанчжоу стал последним в моей карьере футболиста. Я запомню его надолго.

Я принял такое решение, потому что хочу уделить время моей семье. Думаю, что выбрал подходящий момент. Я уверен в своем выборе“, - сказал Лавесси в интервью beIN Sports.

Напомним, Лавесси перешел в Хэбэй Чайна Форчун из французского ПСЖ. За сборную Аргентины футболист провел 51 матч, в где отметился 9 голами.