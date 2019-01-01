Экс-нападающий Арсенала откроет шестой кебабный ресторан
Лукас Подольски расширяет сеть своих заведений.
Форвард японского Виссел Кобе Лукас Подольски планирует открытие ресторана “Мангал донер“ в немецком Бонне. Заведение будет специализироваться на блюдах восточной кухни, среди которых кебаб и шаурма.
Отметим, что футболист уже владеет пятью кебабными, четыре из которых находятся в другом немецком городе - Кельне.
“Мы планируем открыть еще одно заведение в Бонне в феврале или марте следующего года. Мы хотим предложить нашу концепцию шаурмы и другим городам.
Бонн - отличное место с замечательными людьми, которые хотят насладиться вкусными кебабами“, - заявил Подольски.
Отметим, что Лукас также является владельцем кафе-мороженого, паба и магазина одежды.
Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола открыл собственный ресторан в Манчестере.
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