Экс-нападающий Арсенала откроет шестой кебабный ресторан

Лукас Подольски расширяет сеть своих заведений.

Лукас Подольски www.instagram.com/mangal_doener

Форвард японского Виссел Кобе Лукас Подольски планирует открытие ресторана “Мангал донер“ в немецком Бонне. Заведение будет специализироваться на блюдах восточной кухни, среди которых кебаб и шаурма.

Отметим, что футболист уже владеет пятью кебабными, четыре из которых находятся в другом немецком городе - Кельне.

www.instagram.com/mangal_doener

“Мы планируем открыть еще одно заведение в Бонне в феврале или марте следующего года. Мы хотим предложить нашу концепцию шаурмы и другим городам.

Бонн - отличное место с замечательными людьми, которые хотят насладиться вкусными кебабами“, - заявил Подольски.

www.instagram.com/mangal_doener

Отметим, что Лукас также является владельцем кафе-мороженого, паба и магазина одежды.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола открыл собственный ресторан в Манчестере.