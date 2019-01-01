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Фелиш - победитель премии Golden Boy-2019, Лунин попал в топ-15

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Португалец опередил Джейдона Санчо и Кая Хаверца.
Жоау Фелиш
Жоау Фелиш
Getty Images

Нападающий Атлетико Жоау Фелиш стал победителем награды Golden Boy-2019, сообщает Tuttosport.

Португальский футболист одержал победу в голосовании экспертов и журналистов, набрав 332 пункта.

Фелиш опередил вингера Боруссии Д Джейдона Санчо и полузащитника Байера Кая Хаверца, на счету которых 175 и 75 голосов соответственно.

Отметим, что украинский голкипер Вальядолида Андрей Лунин получил расположился на 15 месте с 11 пунктами в активе.

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Теги: футбол, Golden Boy, Жоау Фелиш, Андрей Лунин
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