Football.ua прививает Алексею Дурневу любовь к большому футболу и большим экранам.

2019 год запомнился многими яркими футбольными событиями. Это и нереальная история Аякса, который мог дойти до финала Лиги чемпионов, но не сумел преодолеть барьер в виде Тоттенхэма, и крутые матчи нашей скромной Александрии в Лиге Европы, ну и конечно, фантастический выход сборной Украины на Евро-2020.

Казалось бы, что может быть еще интересного в футболе до конца декабря. Устраивайтесь поудобнее на любимом диване, приглашайте в гости друзей, и благодаря большому экрану SamsungQLED 8K, погрузитесь в игру на полную! Ведь мы подготовили для вас 10 ярких противостояний до конца года.

Так поступил и главный редактор Football.ua Николай Балецкий, который пригласил Алексея Дурнева в гости, чтобы привить ему любовь к большому футболу и большим экранам. Смотри, что из этого получилось в совместном проекте Samsung и Football.ua «Большой футбол».