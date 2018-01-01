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Большой футбол

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Football.ua прививает Алексею Дурневу любовь к большому футболу и большим экранам.
Большой футбол

2019 год запомнился многими яркими футбольными событиями. Это и нереальная история Аякса, который мог дойти до финала Лиги чемпионов, но не сумел преодолеть барьер в виде Тоттенхэма, и крутые матчи нашей скромной Александрии в Лиге Европы, ну и конечно, фантастический выход сборной Украины на Евро-2020. 

Казалось бы, что может быть еще интересного в футболе до конца декабря. Устраивайтесь поудобнее на любимом диване, приглашайте в гости друзей, и благодаря большому экрану SamsungQLED 8K, погрузитесь в игру на полную! Ведь мы подготовили для вас 10 ярких противостояний до конца года.

Так поступил и главный редактор Football.ua Николай Балецкий, который пригласил Алексея Дурнева в гости, чтобы привить ему любовь к большому футболу и большим экранам. Смотри, что из этого получилось в совместном проекте Samsung и Football.ua «Большой футбол».

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