Легендарный Это'О станет студентом Гарварда

Футболист решил заняться своим образованием.

Именитый экс-футболист Реала и Барселоны Самюэль Это'О принял решение поступить на обучение в университет.

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Как сообщает El Mundo Deportivo, 38-летний камерунец в январе 2020 года станет студентом Гарвардского университета. Самюэль будет изучать курс экономики и менеджмента, а его обучение будет длиться один год.

"Я знаю, что это будет нелегко, но это позволит открыть мне новые двери", - прокомментировал свое решение Это`О.

Ранее Самюэль Это`О признался, что не любит Хосепа Гвардиолу.