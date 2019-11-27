Клуб Хаммарбю официально подтвердил информацию, которая в последние дни появилась в СМИ.

Именитый форвард Златан Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба Хаммарбю. Эту информацию официально подтвердили на сайте команды.

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38-летний футболист приобрел 50% шведского филиала компании AEG, у которой в активе было 47% акций Хаммарбю. Таким образом, теперь Ибрагимович владеет около четверти акций клуба.

"Хаммарбю - удивительный клуб со страстными болельщиками, который пользуется большим уважением как в Стокгольме, так и во всей Швеции. Мне всегда нравился этот клуб и я восхищаюсь тем, что в последние годы делал Хаммарбю на поле и за его пределами", - прокомментировал Златан.

Ранее сообщалось, что Милан инициировал переговоры со Златаном Ибрагимовичем.