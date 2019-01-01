Ибрагимович станет совладельцем Хаммарбю - СМИ

Швед пока не собирается возвращаться на родину в качестве игрока.

Шведский футболист Златан Ибрагимович намекнул на свое возвращение в Швецию.

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Как сообщает Tuttomercatoweb, 38-летний футболист хочет стать одним из совладельцев шведского клуба и приобрести процент акций команды, а не продолжить играть за Хаммарбю.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перейти в Милан.