Международная федерация футбольной истории и статистики оценила работу клубных тренеров по итогам года.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп занял первую строчку в рейтинге лучших клубных команд, составленный Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Немецкий тренер получил рекордные 369 баллов по итогам 2019 года. Клопп сумел одержать победу в финале Лиги чемпионов.

Вторым стал главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, который сумел привести команду к победе в АПЛ (100), а третьем - Эрик тен Хаг, который вывел Аякс в полуфинал Лиги чемпионов (82).

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров сборных в 2019 году.