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Клопп - лучший клубный тренер 2019 года по версии IFFHS

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Международная федерация футбольной истории и статистики оценила работу клубных тренеров по итогам года.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп занял первую строчку в рейтинге лучших клубных команд, составленный Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Немецкий тренер получил рекордные 369 баллов по итогам 2019 года. Клопп сумел одержать победу в финале Лиги чемпионов.

Вторым стал главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, который сумел привести команду к победе в АПЛ (100), а третьем - Эрик тен Хаг, который вывел Аякс в полуфинал Лиги чемпионов (82).

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров сборных в 2019 году.

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Теги: Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола, Эрик Тен Хаг, рейтинг, футбол
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