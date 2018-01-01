Мбаппе: Я не заслуживаю Золотого мяча

Француз остается реалистом.

Футболист ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что не заслужил выиграть Золотой мяч в этом году.

“Смогу ли я выиграть Золотой мяч в этом году? Вы должны быть реалистами, я этого не заслуживаю. В этом году были игроки, которые лучше проявили себя.

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ПСЖ не сумел добиться хорошего результата в Лиге чемпионов. В этом году мне удалось выиграть много индивидуальных наград, но в футбол играют не в одиночку.

Я знаю, что у меня есть время выиграть Золотой мяч. Мне не куда торопиться. На данный момент эта награда не беспокоит меня“, - приводит слова Мбаппе Ouest France.

Отметим, что Мбаппе назвал футболиста, который заслужил выиграть Золотой мяч.