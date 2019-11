В чемпионате Нидерландов провели акцию против расизма

В Нидерландах провели акцию против расизма. В матчах Эредивизии после стартового свистка футболисты стояли и хлопали в ладоши в течение минуты. Болельщики поддерживали игроков бурными аплодисментами.

Ajax and Heracles didn’t play for the first minute of today’s game in protest against racism.



Clubs across the Netherlands' top two divisions agreed on this gesture after Excelsior’s Ahmad Mendes was subjected to racist abuse last weekend. 👏 pic.twitter.com/BDlVeUEAz6