Битва редакций: Солидный ход два "горчичника" от Шахтера

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Football.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В грядущем раунде Битвы редакций совместно с Parimatch нас ждут матчи еврокубков. В одиннадцатом туре мы подготовили две ставки. Одна их них будет ординаром, а вторая экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги одиннадцатого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 4150 грн

Выигрышная ставка при любом раскладе

Манчестер Сити – Шахтер (26 ноября)

Прогноз: Тотал желтых карточек Шахтера больше (1.5)

Коэффициент: 1.75

Ставка: 200 грн

В нашем ординаре мы впервые во всем состязании сделаем ставку на статистику. Верим, что игроки Шахтера заработают минимум две желтых карточки. «Горнякам» придется очень тяжело без Тайсона и Марлоса, а потому придется много обороняться. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 57%.

Куда уже надежнее?

Манчестер Сити – Шахтер (26 ноября)

Прогноз: Тотал больше (2.5)

Коэффициент: 1.33

Црвена Звезда – Бавария (26 ноября)

Прогноз: Победа Баварии

Коэффициент: 1.27

Лилль – Аякс (27 ноября)

Прогноз: Х2

Коэффициент: 1.28

Общий коэффициент: 2.16

Ставка: 300 грн

В наш экспресс мы взяли самые надежные на наш взгляд ставки. Манчестер Сити забивает достаточно много и постарается воспользоваться не лучшей игрой Шахтера в обороне. Кроме того, Луиш Каштру пообещал, что "горняки" будут играть в свой футбол. Бавария после ухода Ковача выглядит очень убедительно и не должна испытать проблемы в матче против Црвены Звезды. Аякс, в свою очередь, не может позволить себе потерпеть поражение в поединке против безнадежно последней команды группы.

Итог

Итак, в этом туре мы сделали две ставки. Нужно возвращать себе первое место. Надеемся, что наши ставки пройдут и мы увеличим наш баланс. Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?