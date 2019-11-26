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Ибрагимович намекнул на возвращение в Швецию

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Шведский футболист может вернуться на родину.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович на своей странице в Instagam опубликовал видео, на котором можно увидеть футболку шведского клуба Хаммарбю с его фамилией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@hammarbyfotboll

Допис, поширений Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Отметим, что пока ни Златан, ни клуб официальных заявлений по поводу трансфера не делали.

В прошлом сезоне чемпионата Швеции Хаммарбю занял третье место, отстав от чемпиона Юргордена на 1 пункт.

Ранее сообщалось, что Милан инициировал переговоры с Ибрагимовичем.

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Теги: футбол, Златан Ибрагимович
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