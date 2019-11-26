Ибрагимович намекнул на возвращение в Швецию
Шведский футболист может вернуться на родину.
Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович на своей странице в Instagam опубликовал видео, на котором можно увидеть футболку шведского клуба Хаммарбю с его фамилией.
Отметим, что пока ни Златан, ни клуб официальных заявлений по поводу трансфера не делали.
В прошлом сезоне чемпионата Швеции Хаммарбю занял третье место, отстав от чемпиона Юргордена на 1 пункт.
Ранее сообщалось, что Милан инициировал переговоры с Ибрагимовичем.
Полная версия правил