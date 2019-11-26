Ибрагимович намекнул на возвращение в Швецию

Шведский футболист может вернуться на родину.

Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович на своей странице в Instagam опубликовал видео, на котором можно увидеть футболку шведского клуба Хаммарбю с его фамилией.

Отметим, что пока ни Златан, ни клуб официальных заявлений по поводу трансфера не делали.

В прошлом сезоне чемпионата Швеции Хаммарбю занял третье место, отстав от чемпиона Юргордена на 1 пункт.

Ранее сообщалось, что Милан инициировал переговоры с Ибрагимовичем.