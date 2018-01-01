Бразильский игрок заинтересовал итальянский клуб.

Полузащитник Шахтера Тете может перебраться в Милан, об этом сообщает GaúchaZH.

По информации источника, агент бразильского полузащитника рассказал, что ведутся переговоры между клубами.

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“Когда Шахтер играл с Аталантой в Милане, ко мне подошли “россонери“. Они решили узнать у меня по поводу трансферной стоимости игрока. Я им все рассказал и объяснил.

На данный момент ведутся переговоры между клубами. Тете ждет, чтобы понять, сможет ли Милан договориться о финансовой составляющей“, - приводит слова агента источник.

Отметим, что ранее Милан был готов заплатить 20 миллионов за трансфер игрока. Сейчас “россонери“ готовы заплатить 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мораес может перебраться в Серию А.