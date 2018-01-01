Дибала: Месси и Роналду - очень спокойные, но на поле они настоящие монстры
Аргентинец имеет возможность играть с лучшими футболистами мира.
Нападающий Ювентуса Пауло Дибала поделился мнением по поводу сравнения Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
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“За пределами поля Месси и Роналду - очень спокойные ребята, но на поле они настоящие монстры.
Я слышал, как аргентинский баскетболист сказал, что когда они выходят на поле, то сразу считают себя лучшими. У меня нет сомнения в этом.
Мне повезло, что я могу учиться у них. Они демонстрируют великолепную игру, тем самым становясь выше на несколько ступеней, чем остальные.
Много хороших футболистов играли в хороших командах, но не смогли добиться такого успеха, как эти двое“, - цитирует Дибалу El Pais.
Ранее сообщалось, что Роналду не стал извиняться перед одноклубниками.
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