Дибала: Месси и Роналду - очень спокойные, но на поле они настоящие монстры

Аргентинец имеет возможность играть с лучшими футболистами мира.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала поделился мнением по поводу сравнения Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

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“За пределами поля Месси и Роналду - очень спокойные ребята, но на поле они настоящие монстры.

Я слышал, как аргентинский баскетболист сказал, что когда они выходят на поле, то сразу считают себя лучшими. У меня нет сомнения в этом.

Мне повезло, что я могу учиться у них. Они демонстрируют великолепную игру, тем самым становясь выше на несколько ступеней, чем остальные.

Много хороших футболистов играли в хороших командах, но не смогли добиться такого успеха, как эти двое“, - цитирует Дибалу El Pais.

Ранее сообщалось, что Роналду не стал извиняться перед одноклубниками.