Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Дибала: Месси и Роналду - очень спокойные, но на поле они настоящие монстры

Комментариев: 0
Аргентинец имеет возможность играть с лучшими футболистами мира.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Getty Images

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала поделился мнением по поводу сравнения Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Читай также: Бэйл: Мне больше нравится играть за Уэльс, чем за Реал

“За пределами поля Месси и Роналду - очень спокойные ребята, но на поле они настоящие монстры.

Я слышал, как аргентинский баскетболист сказал, что когда они выходят на поле, то сразу считают себя лучшими. У меня нет сомнения в этом.

Мне повезло, что я могу учиться у них. Они демонстрируют великолепную игру, тем самым становясь выше на несколько ступеней, чем остальные.

Много хороших футболистов играли в хороших командах, но не смогли добиться такого успеха, как эти двое“, - цитирует Дибалу El Pais. 

Ранее сообщалось, что Роналду не стал извиняться перед одноклубниками.

Поделись:
Теги: Пауло Дибала, Лионель Месси, Криштиану Роналду, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь