Мбаппе рассказал о своем страхе в футболе

Француз не любит проигрывать.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что у него появляется страх после поражений в матчах.

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“Иногда у меня возникает страх. У меня появляются сомнения, когда я не могу показать свой максимум на поле.

При проигрышах в важных матчах начинаешь думать, что это конец. Сначала думаешь, что все хорошо, но потом появляются мысли, что это конец.

Но мне повезло, что такие мысли быстро уходят. В футболе есть такой момент, что у тебя нет много времени на размышления“, - цитирует Мбаппе Spiegel.

Ранее сообщалось, что Мбаппе назвал фаворита в борьбе за Золотой мяч.