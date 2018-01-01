Малком: Фанаты Барселоны хотят, чтобы я вернулся

Бразилец стал любимчиком клуба.

Полузащитник Зенита Малком заявил, что благодарен Барселоне за то, что клуб дал возможность играть.

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“Болельщики Барселоны пишут мне, чтобы я возвращался. Когда у меня была возможность проявить себя, то я всегда делал это. Мне кажется, что я выполнял эту работу хорошо. Именно поэтому фанаты Барселоны любят меня.

У меня нет сомнений, что я поступил правильно, когда перешел в Барселону.

Я молод и хочу поиграть везде, потому что не представляю свою жизнь без футбола. Зенит дал мне возможность играть в футбол“, - рассказал Малком в интервью RMC Sport.

Напомним, что Малком покинул Барселона за 45 миллионов евро.