Малком: Фанаты Барселоны хотят, чтобы я вернулся
Бразилец стал любимчиком клуба.
Полузащитник Зенита Малком заявил, что благодарен Барселоне за то, что клуб дал возможность играть.
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“Болельщики Барселоны пишут мне, чтобы я возвращался. Когда у меня была возможность проявить себя, то я всегда делал это. Мне кажется, что я выполнял эту работу хорошо. Именно поэтому фанаты Барселоны любят меня.
У меня нет сомнений, что я поступил правильно, когда перешел в Барселону.
Я молод и хочу поиграть везде, потому что не представляю свою жизнь без футбола. Зенит дал мне возможность играть в футбол“, - рассказал Малком в интервью RMC Sport.
Напомним, что Малком покинул Барселона за 45 миллионов евро.
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