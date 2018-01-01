Битва редакций: На расстоянии VAR от успеха

В очередном туре организованного Parimatch проекта мы показали неплохой результат, который мог оказаться куда лучше.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В десятом туре мы сделали две ставки – ординар и экспресс. За долгое время мы уступили нашу первую строчку конкурентам.

Ставка №1

Матч: Манчестер Сити – Челси 2:1

Прогноз: ТБ (3.5)

Коэффициент: 2,06

Ставка: 150 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Хоть данная ставка у нас и не зашла, но хочется сказать, что наш прогноз был полностью оправдан. Команды играли в открытый футбол и еще в первой половине игры забили три гола, которые сулили нам простой плюс. Однако во втором тайме реализация команд заметно страдала. В компенсированное время Стерлинг все-таки забил, но гол отменили после просмотра повтора. Техника не врет – офсайд был, но человеческому глазу его не дано усмотреть, от чего становится несколько обидно.

Ставка №2

Матчи: Карпаты - Олимпик 1:2 / Динамо - Мариуполь 3:0

Прогноз: Х2 / ТМ (3.5)

Коэффициент: 2,24

Ставка: 150 грн

Сумма выигрыша: 337.12 грн

Наш украинский экспресс мог принести нам небольшой плюс по итогам тура. Так, Олимпик гостил у Карпат и пропустил довольно быстрый гол, однако ответил двумя и без каких-либо проблем оформил нам «плюс». Динамо, в свою очередь, забило второй и третий гол в ворота Мариуполя лишь под занавес встречи, а потому особо попереживать об исходе мы не успели Мариуполь оборонялся и долго продержался, что позволило нам занести «плюс» в копилку.

Итог

В десятом туре проекта, который организован Parimatch, мы покинули вершину, но обязательно на нее вернемся. Соперники удачно выступили в этом туре и заслуженно получили свою прибыль. Нацеливаемся на Лигу чемпионов, в которой должны взять свое.