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Клопп: Ван Дейк заслужил Золотой мяч по итогам прошедшего сезона

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Немецкий специалист считает Лионеля Месси лучшим футболистом поколения.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о борьбе за Золотой мяч-2019, которая предположительно развернется между центральным защитником “красных“ Вирджилом ван Дейком и нападающим Барселоны Лионелем Месси.

“Если давать Золотой мяч именно лучшему футболисту поколения, то он всегда будет доставаться Лионелю. Но если будут определять победителя по итогам прошедшего сезона, то безусловно ее заслужил Ван Дейк.

Я не знаю, как точно работает эта система, но мое виденье ситуации именно такое“, - цитирует Клоппа Goal.

Отметим, что победитель награды станет известен 2 декабря в Париже (Франция).

Ранее Ван Дейк получил звание лучшего футболиста года по версии УЕФА, а Месси завоевал аналогичную награду, но уже от ФИФА.

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Теги: футбол, Золотой мяч, Юрген Клопп, Лионель Месси, Вирджил ван Дейк
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