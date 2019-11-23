Феноменальный гол из Мексики: Вратарь поразил ворота соперника ударом из своей штрафной

Голкипер наказал своего коллегу из другой команды, который оставил ворота пустыми.

Антонио Родригес Getty Images

В матче 19-го тура чемпионата Мексики состоялся матч между Чивас Гвадалахарой и Веракрусом.

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Гости открыли счет в матче, но Чивас сумер отыграться и выйти вперед. Это вынудило Веракрус всеми способами отыгрываться, и голкипер команды решил попытать счастье во время углового своей команды.

Правда, закончилось все печально. Мяч оказался у кипера Гвадалахары Антонио Родригеса, который воспользовался отсутствием своего коллеги и из собственной штрафной отправил мяч в сетку.

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