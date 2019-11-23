Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Бурная радость Неймара на победу Фламенго в Кубке Либертадорес

Комментариев: 0
Бразилец очень обрадовался победе клуба своей родной страны.

Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар посмотрел финал Кубка Либертадорес между Фламенго и Ривер Плейтом в компании своих друзей.

Победу одержал бразильский клуб, что очень обрадовало Неймара. Он записал видео того, как бурно радуется триумфу Фламенго.

Примечательно, что в прошлом Неймар выступал за бразильский Сантос, который является извечным соперником Фламенго, Впрочем, на радость Неймара это не повлияло.

Ранее сообщалось, что Неймар отказался от нового контракта с ПСЖ.

Поделись:
Теги: Неймар, футбол, Фламенго, Кубок Либертадорес, видео, прикол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь