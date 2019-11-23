Видео дня: Бурная радость Неймара на победу Фламенго в Кубке Либертадорес

Бразилец очень обрадовался победе клуба своей родной страны.

Неймар Getty Images

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар посмотрел финал Кубка Либертадорес между Фламенго и Ривер Плейтом в компании своих друзей.

Победу одержал бразильский клуб, что очень обрадовало Неймара. Он записал видео того, как бурно радуется триумфу Фламенго.

Примечательно, что в прошлом Неймар выступал за бразильский Сантос, который является извечным соперником Фламенго, Впрочем, на радость Неймара это не повлияло.

Ранее сообщалось, что Неймар отказался от нового контракта с ПСЖ.