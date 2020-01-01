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Фламенго обыграл Ривер Плейт и стал обладателем Кубка Либертадорес

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Фламенго вырвал победу на последних секундах встречи.
Габигол принес Фламенго победу в Кубке Либертадорес
Габигол принес Фламенго победу в Кубке Либертадорес
twitter.com/flamengo

Бразильский Фламенго принял аргентинский Ривер Плейт в финальном матче Кубка Либертадорес.

Аргентинский клуб открыл счет еще в начале матча и вплоть до конца второго тайма удерживать минимальное преимущество, однако Габриэл Барбоса, известный как Габигол, оформил дубль и принес своей команде победу.

Смотрите видео обзор данного поединка:

Фламенго (Бразилия) - Ривер Плейт (Аргентина) - 2:1
Голы: Габриэл Барбоса, 89, 90+2 - Борре, 15.

Фламенго: Диегу Алвес, Рафинья, Родригу Кайю, Мари, Филипе Луис, Эвертон Рибейру, Жерсон (Диегу, 66), Виллиан (Витинью, 86), Де Арраскаэта (Пирис, 90+4), Бруну Энрике, Габриэл Барбоза.

Ривер Плейт: Армани, Монтиэль, Пинола, Мартинес, Каско (Диас, 77), Фернандес (Альварес, 69), Паласиос, Перес, Де ла Крус, Суарес, Борре (Пратто, 75).

Предупреждения: Каско, 30. Суарес, 45+2. Мари, 54. Перес, 71. Рафинья, 80. Габриэл Барбоза, 90+3.

Удаления: Паласиос, 90+5. Габриэл Барбоза, 90+5.

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Теги: Фламенго, Ривер Плейт, футбол, видео, Кубок Либертадорес
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