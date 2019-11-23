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Фанаты российского клуба напали на футболистов после матча

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Поединок ФНЛ завершился скандальным инцидентом.
Фанаты Факела
Фанаты Факела
ФК Факел

Воронежский Факел в поединке 25-го тура ФНЛ принимал на своем поле Нижний Новгород, однако победа со счетом 0:2 досталась гостям.

Данный результат настолько разозлил болельщиков воронежского клуба, что некоторые из них напали на футболистов своей команды и устроили с ними драку.

Стоит отметить, что Факел в данный момент занимает последнюю позицию в ФНЛ, однако даже это не является оправданием для выбежавших фанатов. Полицейские в конечном итоге смогли урегулировать конфликт и задержать участников инцидента.

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  23.11.2019, 20:50
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