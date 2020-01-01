Битва редакций: Результативная АПЛ и украинский двойник
В прошлом туре нашего с Parimatch проекта мы потеряли непозволительно много денег и теперь нужно возвращать былое преимущество. Матчи после сборных обычно очень непредсказуемые, поэтому в этом туре мы ограничимся двумя ставками — ординаром и экспрессом.
Текущий банк: 4113 грн
Результативный матч тура в Англии
Манчестер Сити – Челси (23 ноября)
Прогноз: Тотал Больше 3.5
Коэффициент: 2.07
Обе команды играют результативно, не закрываясь в обороне. После международной паузы некоторые игровые связи могут быть утеряны, но и это скажется на организованности оборонительных порядков. Ожидаем от команд минимум четыре гола, а также открытую и интересную игру. Аналитики Parimatch оценивают проход данной ставки в 48%.
Украинский двойник
Карпаты – Олимпик (24 ноября)
Прогноз: Олимпик не проиграет
Коэффициент: 1.55
Динамо – Мариуполь (24 ноября)
Прогноз: Тотал Меньше 3.5
Коэффициент: 1.45
Общий коэффициент: 2.24
Олимпик с каждым матчем прогрессирует под руководством Висенте Гомеса. У испанского специалиста был целый международный перерыв, чтобы ещё лучше поработать над качеством игры, а потому дончане должны показать себя во всей красе против Карпат.
Динамо, в свою очередь, много игроков отправило в сборные, что явно мешало подготовительному процессу непосредственно к матчу против Мариуполя, который традиционно выкладывается против киевлян. Ожидаем, что подопечные Михайличенко долго не смогут взломать оборону противника
Итог
В этом туре мы решили ограничиться экспрессом и ординаром. Теперь нужно быть аккуратнее, чтобы не дать оппонентам приблизиться вплотную. Интересно, чем нам ответили Football.ua и Isport.ua?
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