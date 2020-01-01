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Битва редакций: Результативная АПЛ и украинский двойник

Спецтема: Битва редакций
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Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Football.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.
Битва редакций: Результативная АПЛ и украинский двойник

В прошлом туре нашего с Parimatch проекта мы потеряли непозволительно много денег и теперь нужно возвращать былое преимущество. Матчи после сборных обычно очень непредсказуемые, поэтому в этом туре мы ограничимся двумя ставками — ординаром и экспрессом.

Текущий банк: 4113 грн

 

Результативный матч тура в Англии

Манчестер Сити – Челси (23 ноября)

Прогноз: Тотал Больше 3.5

Коэффициент: 2.07

Обе команды играют результативно, не закрываясь в обороне. После международной паузы некоторые игровые связи могут быть утеряны, но и это скажется на организованности оборонительных порядков. Ожидаем от команд минимум четыре гола, а также открытую и интересную игру. Аналитики Parimatch оценивают проход данной ставки в 48%.

Украинский двойник

Карпаты – Олимпик (24 ноября)

Прогноз: Олимпик не проиграет

Коэффициент: 1.55

Динамо – Мариуполь (24 ноября)

Прогноз: Тотал Меньше 3.5

Коэффициент: 1.45

Общий коэффициент: 2.24

Олимпик с каждым матчем прогрессирует под руководством Висенте Гомеса. У испанского специалиста был целый международный перерыв, чтобы ещё лучше поработать над качеством игры, а потому дончане должны показать себя во всей красе против Карпат.

Динамо, в свою очередь, много игроков отправило в сборные, что явно мешало подготовительному процессу непосредственно к матчу против Мариуполя, который традиционно выкладывается против киевлян. Ожидаем, что подопечные Михайличенко долго не смогут взломать оборону противника

Итог

В этом туре мы решили ограничиться экспрессом и ординаром. Теперь нужно быть аккуратнее, чтобы не дать оппонентам приблизиться вплотную. Интересно, чем нам ответили Football.ua и Isport.ua?

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