Экс-тренер Севильи: Коноплянка практически нигде не зацепился

Украинский полузащитник не смог справиться в Европе.

Экс тренер Севильи россиянин Дмитрий Черышев поделился мнением по поводу украинского полузащитника Евгения Коноплянки.

“Я должен был помочь адаптироваться Коноплянке. Женька - замечательный пацан, хороший игрок, но очень своеобразный. У него есть стереотип своей игры, и он его придерживается. Считает, что его качества следует использовать так, как это делал в Днепре тренер Маркевич.

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Коноплянка всегда больше внимания уделял атаке, чем обороне, поэтому под ним неизменно находился страхующий игрок, который хорошо защищался.

Женя привык к славе, к тому, что все его боготворили. У него реально очень хороший удар, скоростной дриблинг: когда он с мячом - не догонишь.

Разногласий на политической почве не было. Я даже к нему в гости приезжал, когда он снимал дом в Севилье. Мы играли в пинг-понг, я познакомился с его семьей, родителями.

Я не был удивлен его возвращению в Украину. Потрепав свои нервы и попробовав силы в Европе, Коноплянка практически нигде конкретно не зацепился. Возвращение было предсказуемым“, - приводит слова Черышева Чемпионат.

Ранее сообщалось, что Коноплянка мог перейти в Ливерпуль.