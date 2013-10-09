Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Красотка пятницы: роскошная футболистка, которая мечтает попасть в сборную США

Комментариев: 0
Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию юную Зоуи Хазенауэр.

Зоуи Хазенауэр
Зоуи Хазенауэр
instagram.com/zoehasenauer/

Зоуи Хазенауэр - американская спортсменка, которая не видит свою жизнь без футбола.

Читай также: Возлюбленная Роналду порадовала поклонников новыми сексуальными снимками

Юная красотка закончила высшую школу в Южной Калифорнии и сейчас является студенткой второго курса Орегонского университета. Девушка играет за команду по футболу своего учебного заведения, а ее позиция - нападающий.

Главная мечта молодой футболистки - попасть в сборную США. 

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексуальная модель, которая стала ведущей клубного телевидения МЮ.

Поделись:
Теги: футбол, Красотка пятницы, девушка, фото, США
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь