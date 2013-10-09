Красотка пятницы: роскошная футболистка, которая мечтает попасть в сборную США

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию юную Зоуи Хазенауэр.

Зоуи Хазенауэр instagram.com/zoehasenauer/

Зоуи Хазенауэр - американская спортсменка, которая не видит свою жизнь без футбола.

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Юная красотка закончила высшую школу в Южной Калифорнии и сейчас является студенткой второго курса Орегонского университета. Девушка играет за команду по футболу своего учебного заведения, а ее позиция - нападающий.

Главная мечта молодой футболистки - попасть в сборную США.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексуальная модель, которая стала ведущей клубного телевидения МЮ.