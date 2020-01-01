Отставка Марадоны была отменена

Аргентинец будет готовить команду к матчу.

Главный тренер Химнасии из Ла-Платы Диего Марадона остается у руля команды, об этом сообщает Ole.

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По информации источника, юрист аргентинского специалиста заявил, что легенда аргентинского футбола и тренерский штаб команды будут работать с командой во время матча против Арсенала Саранди.

Футболисты попытались уговорить Марадону остаться у руля команды. Отметим, что болельщики пришли к клубной базе, чтобы высказать поддержку главному тренеру.

Ранее сообщалось, что президент клуба официально заявил, что Диего Марадона покинул клуб.