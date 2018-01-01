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Маркевич может возглавить зарубежный клуб

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Украинский специалист ведет переговоры с одним из представителей казахстанской Премьер-лиги.
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич
Getty Images

Бывший наставник Днепра, Металлиста и сборной Украины Мирон Маркевич, который ныне является главой комитета национальных сборных УАФ, может возобновить свою тренерскую карьеру, сообщает Vesti.kz.

Отмечается, что украинский специалист ведет переговоры с одним из лидеров чемпионата Казахастана. Источник утверждает, что в одной из команд могут уволить тренера, после чего руководство пригласит на должность Маркевича.

Напомним, последним клубом Маркевича был Днепр, с которым он доходил до финала Лиги Европы в 2016 году, а также дважды становился бронзовым призером чемпионата Украины.

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Теги: футбол, Мирон Маркевич
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