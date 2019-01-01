Защитника Динамо обвиняют в насилии над женщинами

Карлос Самбрано отметился скандальным поведением в родном Перу.

Карлос Самбрано ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо и сборной Перу Карлос Сомбрано попал в скандал на родине. Футболиста обвиняют в насилии над женщинами, в числе которых была несовершеннолетняя, сообщает Libero.

На местном телевидении вышел сюжет с двумя девушками, которые заявили, что защитник вместе со своими телохранителями избил их около одного из ночных клубов. Пострадавшие уже передали заявление в полицию.

Пострадавшая девушка Кадр из видео

“Они напали на меня, я точно видела, что это были люди Самбрано. Он и сам принимал участие в нападении, он ударил меня по лицу“, - рассказала одна их девушек.

Напомним, 16 ноября в Перу состоялся товарищеский матч против сборной Колумбии (0:1).

Отметим, что в этом сезоне Сомбрано не провел ни одного матча за первую команду Динамо.

Ранее сообщалось, что игроки Дерби устроили пьянку и попали в ДТП.