Вернидуб: В Россию не поеду ни за какие деньги

Украинский специалист признался, что у него были разные варианты продолжения карьеры.

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб заявил, что никогда не примет предложения от российских команд.

“Исключал ли я российские варианты развития карьеры? Да, все. И давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня - да. Любая постсоветская страна - да. Кроме России.

Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить - мы сами прекрасно разобрались бы в этом. Россия же смогла разобраться с Чечней? Никто же не мешал и никто не приходил? Другое дело, если бы мы обратились и кричали “помогите“ ... Хочу раз и навсегда закрыть у вас эту тему.

А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много - не боюсь об этом говорить.

К счастью, деньги не самое важное в моей жизни. Они нужны, но не хочу их получать - хочу зарабатывать. Тогда легче и копить, и тратить. Когда же начинаешь “мутить“, делаешь что-то не то, а требуешь многого - это неправильно. Так меня воспитали родители, и я им благодарен“, - цитирует специалиста издание Прессбол.

Ранее Вернидуб провел первую тренировку с Шахтером.