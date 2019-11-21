Морено отклонил предложение китайского клуба
Испанский специалист хочет остаться в Испании.
Один из клубов китайской Суперлиги предложил бывшему тренеру сборной Испании Роберту Морено возглавить команду, сообщает Cadena Cope.
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Источник утверждает, что молодой специалист отказался от возможности перебраться в Азию, потому что хочет остаться в Испании и стать во главе одного из клубов Ла Лиги.
Напомним, ранее Морено покинул должность главного тренера сборной Испании, а на его место вернулся Луис Энрике.
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