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Морено отклонил предложение китайского клуба

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Испанский специалист хочет остаться в Испании.
Роберт Морено
Роберт Морено
Getty Images

Один из клубов китайской Суперлиги предложил бывшему тренеру сборной Испании Роберту Морено возглавить команду, сообщает Cadena Cope.

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Источник утверждает, что молодой специалист отказался от возможности перебраться в Азию, потому что хочет остаться в Испании и стать во главе одного из клубов Ла Лиги.

Напомним, ранее Морено покинул должность главного тренера сборной Испании, а на его место вернулся Луис Энрике. 

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Теги: футбол, Роберт Морено
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