Яремчук отметился голом в матче против Антверпена

Результативные действия украинца не спасли команду от поражения.

Гент уступил Антверпену на выезде (3:2) в рамках 15 тура чемпионата Бельгии. Голом в составе “буйволов“ отметился нападающий Роман Яремчук.

На 21-й минуте встречи украинец вышел один на один с голкипером соперника и эффектно его обыграл.

Этот гол стал 15 для Яремчука в составе Гента в нынешнем сезоне.

Отметим, что за Гент также сыграли еще два украинца: защитник Игорь Пластун провел полный матч, а хавбек Роман Безус вышел на замену на 60-й минуте.