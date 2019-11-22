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Яремчук отметился голом в матче против Антверпена

Комментариев: 2
Результативные действия украинца не спасли команду от поражения.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
kaagent.be

Гент уступил Антверпену на выезде (3:2) в рамках 15 тура чемпионата Бельгии. Голом в составе “буйволов“ отметился нападающий Роман Яремчук.

На 21-й минуте встречи украинец вышел один на один с голкипером соперника и эффектно его обыграл.

Этот гол стал 15 для Яремчука в составе Гента в нынешнем сезоне.

Отметим, что за Гент также сыграли еще два украинца: защитник Игорь Пластун провел полный матч, а хавбек Роман Безус вышел на замену на 60-й минуте.

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Теги: футбол, Роман Яремчук, Гент
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Комментариев (2)
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