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Морено: Спросите у Энрике, почему я не стал его помощником

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Испанский специалист покинул сборную Испании.
Роберт Морено
Роберт Морено
Getty Images

Роберт Морено покинул пост главного тренера сборной Испании после возвращения Луиса Энрике. Более того, испанский специалист не вошел в тренерский штаб команды.

“ Почему я не стал помощником Энрике? Не знаю, спросите у него. Я думаю, для нас обоих будет лучше, если это останется между нами.

Но если другая сторона хочет рассказать - пускай. Мне нечего сказать, потому что я не думаю, что это пойдет кому-то на пользу. В первую очередь, это не было бы хорошо для меня“, - цитирует Морено Marca.

Ранее Морено прокомментировал свой уход из команды.

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Теги: футбол, Роберт Морено, Луис Энрике
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