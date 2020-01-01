Морено: Спросите у Энрике, почему я не стал его помощником

Испанский специалист покинул сборную Испании.

Роберт Морено покинул пост главного тренера сборной Испании после возвращения Луиса Энрике. Более того, испанский специалист не вошел в тренерский штаб команды.

“ Почему я не стал помощником Энрике? Не знаю, спросите у него. Я думаю, для нас обоих будет лучше, если это останется между нами.

Но если другая сторона хочет рассказать - пускай. Мне нечего сказать, потому что я не думаю, что это пойдет кому-то на пользу. В первую очередь, это не было бы хорошо для меня“, - цитирует Морено Marca.

Ранее Морено прокомментировал свой уход из команды.