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Холанд может покинуть Зальцбург в летнее трансферное окно

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Отступные в контракте норвежца составляют всего 30 миллионов евро.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Нападающий Зальцбурга Эрлинг Холанд может покинуть команду летом, сообщает Sport Bild.

Отмечается, что клаусула норвежца в контракте с австрийской командой с лета 2020 года будет составлять 30 миллионов евро.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2023 года.

Отметим, что ранее Зальцберг оценил трансфер Эрлинга в 100 миллионов евро.

В этом сезоне 19-летний Холанд провел провел 18 поединков за “быков“, забив где забил 26 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Холанд может перебраться в Германию.

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Теги: футбол, Зальцбург, Эрлинг Холанд
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