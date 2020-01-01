Холанд может покинуть Зальцбург в летнее трансферное окно
Отступные в контракте норвежца составляют всего 30 миллионов евро.
Нападающий Зальцбурга Эрлинг Холанд может покинуть команду летом, сообщает Sport Bild.
Отмечается, что клаусула норвежца в контракте с австрийской командой с лета 2020 года будет составлять 30 миллионов евро.
Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2023 года.
Отметим, что ранее Зальцберг оценил трансфер Эрлинга в 100 миллионов евро.
В этом сезоне 19-летний Холанд провел провел 18 поединков за “быков“, забив где забил 26 голов и отдал 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Холанд может перебраться в Германию.
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