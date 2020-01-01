Холанд может покинуть Зальцбург в летнее трансферное окно

Отступные в контракте норвежца составляют всего 30 миллионов евро.

Нападающий Зальцбурга Эрлинг Холанд может покинуть команду летом, сообщает Sport Bild.

Отмечается, что клаусула норвежца в контракте с австрийской командой с лета 2020 года будет составлять 30 миллионов евро.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2023 года.

Отметим, что ранее Зальцберг оценил трансфер Эрлинга в 100 миллионов евро.

В этом сезоне 19-летний Холанд провел провел 18 поединков за “быков“, забив где забил 26 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Холанд может перебраться в Германию.