Стала известна тройка финалистов премии Golden Boy

К сожалению, в списке не оказалось украинца Андрея Лунина.

Итальянское издание Tuttosport назвало тройку финалистов на получение награды Golden Boy в 2019 году. Приз вручается лучшему молодому игроку до 21 года.

К сожалению, в топ-3 не смог попасть голкипер Вальядолида Андрей Лунин, который ранее оказался среди 20 лучших.

За данный трофей будут боротся вингер Джейдон Санчо (Боруссия Д, сборная Англии), полузащитник Кай Хавертц (Байер, сборная Германии) и форвард Жоау Фелиш (Бенфика/Атлетико, сборная Португалии).

Имя победителя станет известно 27 ноября на торжественной церемонии в Риме (Италия).

В прошлом году награда досталась защитнику Маттейсу де Лигту.