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Стала известна тройка финалистов премии Golden Boy

Комментариев: 1
К сожалению, в списке не оказалось украинца Андрея Лунина.
27 ноября определится победитель награды Golden Boy
27 ноября определится победитель награды Golden Boy
Tuttosport

Итальянское издание Tuttosport назвало тройку финалистов на получение награды Golden Boy в 2019 году. Приз вручается лучшему молодому игроку до 21 года.

К сожалению, в топ-3 не смог попасть голкипер Вальядолида Андрей Лунин, который ранее оказался среди 20 лучших.

За данный трофей будут боротся вингер Джейдон Санчо (Боруссия Д, сборная Англии), полузащитник Кай Хавертц (Байер, сборная Германии) и форвард Жоау Фелиш (Бенфика/Атлетико, сборная Португалии).

Имя победителя станет известно 27 ноября на торжественной церемонии в Риме (Италия).

В прошлом году награда досталась защитнику Маттейсу де Лигту.

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Теги: футбол, Golden Boy, Андрей Лунин
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
thebestdraw    21.11.2019, 11:59
Оценка:  0
thebestdraw
очень удивительно, как это резервист не сильной команды , который сыграл ровно 0 игр, не станет голден боем.
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