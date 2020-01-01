Морено: Мне грустно расставаться с командой, но я человек слова

Специалист покинул пост главного тренера сборной Испании.

Бывший тренер сборной Испании Роберт Морено прокомментировал свою отставку.

“Я благодарен всем, чью поддержку я чувствовал в последние месяцы. Мы пережили экстремальную ситуацию, но мы все вместе с честью справились с поставленной задачей и завоевали путевку на Евро-2020.

Мне грустно расставаться с командой, но я человек слова. Я обещал, что не буду препятствовать желанию Луиса Энрике вернуться на свою должность, когда он будет готов, поэтому сейчас ухожу и желаю ему и команде добиться успеха в будущем.

Сам же я готов рассмотреть новые предложения“, - цитирует специалиста издание Marca.

Напомним, вместе с Морено Испания выиграла группу F в квалификации на Евро-2020 и досрочно гарантировала себе участие в финальной стадии турнира.