Пике: Рад возвращению Энрике в сборную Испании

Защитник Барселоны завершил карьеру в национальной команде в прошлом году.

Защитник Барселоны и бывший игрок сборной Испании Жерар Пике высказался по поводу возвращения Луиса Энрике на пост главного тренера национальной команды.

“Не знаю, что случилось в команде, я не говорил об этом ни с кем из своих партнеров по Барселоне. Я знаю только то, что прочитал в прессе.

Единственное, что могу сказать- я очень доволен тем, что Луис Энрике снова стал тренером сборной Испании.

Теперь все произошедшее станет более ясным“, - цитирует Пике издание Sport.es.

Напомним, Пике завершил карьеру в национальной команде в 2018 году.