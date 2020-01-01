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Пике: Рад возвращению Энрике в сборную Испании

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Защитник Барселоны завершил карьеру в национальной команде в прошлом году.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Защитник Барселоны и бывший игрок сборной Испании Жерар Пике высказался по поводу возвращения Луиса Энрике на пост главного тренера национальной команды.

“Не знаю, что случилось в команде, я не говорил об этом ни с кем из своих партнеров по Барселоне. Я знаю только то, что прочитал в прессе.

Единственное, что могу сказать- я очень доволен тем, что Луис Энрике снова стал тренером сборной Испании.

Теперь все произошедшее станет более ясным“, - цитирует Пике издание Sport.es.

Напомним, Пике завершил карьеру в национальной команде в 2018 году.

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Теги: футбол, Жерар Пике, сборная Испании по футболу, Луис Энирке
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