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Роналду тайно женился на Джорджине Родригес - СМИ

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Церемония бракосочетания состоялась в Марокко.
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес сыграли свадьбу, сообщает Clarin со ссылкой на итальянское издание Novella 2000. 

Закрытая для общественности церемония бракосочетания состоялась в Марокко. Отмечается, что девушка имеет плохие отношения с матерью португальца Долорес Авейру, поэтому мероприятие провели тайно и без фотографов. 

Пара пока не подтвердила эту информацию. Отметим, что Криштиану и Джорджина начали встречаться в 2016 году. У них есть общая дочь Алана-Мартина.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду решил оставить все свое имущество в наследство Джорджине Родригес.

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Теги: футбол, вне игры, Криштану Роналду, Джорджина Родригес
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