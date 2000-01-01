Роналду тайно женился на Джорджине Родригес - СМИ

Церемония бракосочетания состоялась в Марокко.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес сыграли свадьбу, сообщает Clarin со ссылкой на итальянское издание Novella 2000.

Закрытая для общественности церемония бракосочетания состоялась в Марокко. Отмечается, что девушка имеет плохие отношения с матерью португальца Долорес Авейру, поэтому мероприятие провели тайно и без фотографов.

Пара пока не подтвердила эту информацию. Отметим, что Криштиану и Джорджина начали встречаться в 2016 году. У них есть общая дочь Алана-Мартина.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду решил оставить все свое имущество в наследство Джорджине Родригес.