Подольски может продолжить карьеру в Польше
Услугами немецкого футболиста интересуется Гурник Забже.
Форвард японского Висел Кобе Лукаш Подольски может перебраться в чемпионат Польши, сообщает Przegląd Sportowy.
Отмечается, что футболист ведет переговоры по 1,5-летнему контракту с Гурник Забже.
Таким образом, опытный нападающий может завершить карьеру на своей исторической родине.
Отметим, что Подольски также известен своими выступлениями за Арсенал, Интер, Баварию, Кельн и Галатасарай.
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