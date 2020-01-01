Подольски может продолжить карьеру в Польше

Услугами немецкого футболиста интересуется Гурник Забже.

Форвард японского Висел Кобе Лукаш Подольски может перебраться в чемпионат Польши, сообщает Przegląd Sportowy.

Отмечается, что футболист ведет переговоры по 1,5-летнему контракту с Гурник Забже.

Таким образом, опытный нападающий может завершить карьеру на своей исторической родине.

Отметим, что Подольски также известен своими выступлениями за Арсенал, Интер, Баварию, Кельн и Галатасарай.