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Подольски может продолжить карьеру в Польше

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Услугами немецкого футболиста интересуется Гурник Забже.
Лукаш Подольски
Лукаш Подольски
Getty Images

Форвард японского Висел Кобе Лукаш Подольски может перебраться в чемпионат Польши, сообщает Przegląd Sportowy.

Отмечается, что футболист ведет переговоры по 1,5-летнему контракту с Гурник Забже.

Таким образом, опытный нападающий может завершить карьеру на своей исторической родине.

Отметим, что Подольски также известен своими выступлениями за Арсенал, Интер, Баварию, Кельн и Галатасарай.

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Теги: футбол, Лукаш Подольски
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