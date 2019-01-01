Битва редакций: Приблизились к оппонентам

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Football.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

По итогам девятого тура нашего чемпионата организованного с помощью Parimatch , все четыре наши ставки оказались неудачными. Если бы мы были Football.ua, то “приблизились к оппонентам“ - было бы хорошей новостью для нас, но, к сожалению, тур провален.

Ставка №1

Матч: Сербия – Украина 2:2

Прогноз: Украина не забьет

Коэффициент: 2,7

Ставка: 100 грн

Выигрыш: 0 грн

Сборная Украины забила, даже дважды, что явно противоречит нашему прогнозу. Подопечные Андрея Шевченко выдали календарный год без единого поражения. И если ценой тому должен был стать минус для нас - никаких проблем. Наши форварды сыграли на приличном уровне и реализовали свои моменты.

Ставка №2

Матч: Кипр - Шотландия 1:2

Прогноз: Ничья

Коэффициент: 3,25

Ставка: 100 грн

Выигрыш: 0 грн

Кипр принимал несколько обескровленную Шотландию. Хоть у гостей и не было основных лидеров, но счет они открыли быстро. Тем не менее, в начале второй половины игры киприоты восстановили паритет и на мгновение показалось, что это должен быть плюс для нас, но шотландцы вновь вышли вперед и преимущество больше не упускали.

Ставка №3

Матч: Сербия – Люксембург 3:2

Прогноз: Фора Люксембурга (+3.0)

Коэффициент: 1.33

Матч: Испания – Румыния 5:0

Прогноз: Фора Румынии (+3.0)

Коэффициент: 1.31

Матч: Германия – Северная Ирландия 6:1

Прогноз: Фора Северной Ирландии (+3.0)

Коэффициент: 1,31

Общий коэффициент: 2,28

Ставка: 200 грн

Выигрыш: 0 грн

В нашем первом экспрессе очередного тура совместного с Parimatch проекта Люксембург смог дать бой и без особых нервов оформил нам плюс. Испанцы, в свою очередь, довольно странным составом поймали кураж, что привело к уничтожению сборной Мальты, а затем и Румынии, что стало для нас очередным минусом. От немцев ожидали спокойной победы, но без большого количества голов. Однако Нидерланды сделали осечку, а немцы сразу же почуяли шанс и разнесли Северную Ирландию.

Ставка №3

Матч: Норвегия - Фареры 4:0

Прогноз: Фора Фарер (+3.5)

Коэффициент: 1.44

Матч: Дания - Гибралтар 6:0

Прогноз: Фора Гибралтара (+6.0)

Коэффициент: 1.36

Общий коэффициент: 1,958

Ставка: 200 грн

Выигрыш: 0 грн

Во втором нашем экспрессе все тоже полетело в пропасть. Сперва, норвежцы отправили в ворота Фарерских островов четыре безответных мяча, а затем датчане на грани для нас обыграли Гибралтар, что, правда, уже ни на что не влияло.

Итог

Полный провал по всем фронтам. Матчи сборных в очередной раз показали, что это не лучший вариант для увеличения банка. Впрочем, мы по-прежнему первые, но нужно опасаться соперников, которые идут следом.