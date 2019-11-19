Марадона покинул аргентинский клуб спустя 2,5 месяца после назначения
Аргентинский специалист не сумел долго продержаться в роли главного тренера.
Главный тренер Химнасии из Ла-Платы Диего Марадона покинул пост главного тренера клуба.
В эфире радиостанции La Red по поводу отставки сообщил президент клуба Габриэль Пеллегрино.
Возможной причиной ухода Марадоны стало то, что Пеллегрино решил не переизбираться на должность президента клуба.
Напомним, что Марадона стал тренером клуба в сентября, успев отметиться забавным случаем во время футбольного матча.
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