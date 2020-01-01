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Кавани - о потасовке с Месси: Эмоции - часть футбола

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Футболист отметил, что ничего страшного не произошло.
Эдинсон Кавани
Эдинсон Кавани
Getty Images

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани прокомментировал стычку с форвардом команды Аргентины Лионелем Месси во время товарищеского матча (2:2).

“Ничего страшного не произошло, это эмоции, а они - часть футбола. Тем более мы говорим о Южной Америке.

Не стоит акцентировать на этом внимание, лучше давайте говорить о результате игры. Хорошо, что мы дважды забили, но нужно прибавлять“, - приводит слова Кавани ESPN.

Смотрите также видео голов и обзор матча Аргентина - Уругвай.

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Теги: футбол, Эдинсон Кавани, Лионель Месси, сборная Аргентины по футболу, сборная Уругвая по футболу
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