Кавани - о потасовке с Месси: Эмоции - часть футбола
Футболист отметил, что ничего страшного не произошло.
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани прокомментировал стычку с форвардом команды Аргентины Лионелем Месси во время товарищеского матча (2:2).
“Ничего страшного не произошло, это эмоции, а они - часть футбола. Тем более мы говорим о Южной Америке.
Не стоит акцентировать на этом внимание, лучше давайте говорить о результате игры. Хорошо, что мы дважды забили, но нужно прибавлять“, - приводит слова Кавани ESPN.
Смотрите также видео голов и обзор матча Аргентина - Уругвай.
Полная версия правил