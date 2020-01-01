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Бывший тренер Динамо: Ярмоленко мог стать суперзвездой

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Украинский футболист не хотел отрабатывать в обороне.
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев
Getty Images

Экс-тренер Динамо Киев Валерий Газзаев поделился мнением по поводу игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко.

“Когда я возглавил киевское Динамо, то на первом сборе ставил молодого тогда Ярмоленко крайним защитником.

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Видел в нем хорошие атакующие качества сильного флангового нападающего, хотя на тот момент Ярмоленко считался центрфорвардом. И мне было важно, чтобы целый сбор футболист овладевал оборонительными навыками, которые необходимы крайнему нападающему.

Сам Ярмоленко, помню, выражал недоумение: “Валерий Георгиевич, вы, наверное, перепутали, я нападающий!“. Я в ответ делал удивленный вид: “Да ты что!“.

На самом деле мне нужно было, чтобы он почувствовал, что такое игра в защите и как надо выполнять оборонительные функции.

Могу сказать, что если бы у Ярмоленко были столь же сильные оборонительные навыки, как атакующие, он стал бы мировой суперзвездой“, - рассказал Газзаев для Спорт-Экспресс в России.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко провел юбилейный матч за сборную Украины.

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Теги: Валерий Газзаев, Андрей Ярмоленко, футбол
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