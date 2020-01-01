Экс-игрок Нидерландов: Де Лигт сожалеет о своем переходе в Ювентус

Нидерландец должен был перейти в Барселону.

Директор академии Барселоны Патрик Клюйверт поделился мнением по поводу перехода Де Лигта в Ювентус.

“Я не убеждал Де Лигта перейти в Барселону. Я говорил позитивное о клубе и про город.

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Де Лигт - отличный защитник, который выбрал Ювентус. Я думаю, что он жалеет о своем выборе. В жизни так бывает, что тебе приходится выбирать. Иногда этот выбор правильный, иногда - нет.

В конце нужно всегда делать выводы после своих поступков, несмотря ни на что“, - цитирует Клюйверта Mundo Deportivo.

Отметим, что Де Лигт подвергся критики со стороны бывшего игрока Интера.

Напомним, что Де Лигт перешел в Ювентус из Аякса за 75 миллионов евро.