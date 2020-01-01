Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-игрок Нидерландов: Де Лигт сожалеет о своем переходе в Ювентус

Комментариев: 0
Нидерландец должен был перейти в Барселону.
Патрик Клюйверт
Патрик Клюйверт

Директор академии Барселоны Патрик Клюйверт поделился мнением по поводу перехода Де Лигта в Ювентус.

“Я не убеждал Де Лигта перейти в Барселону. Я говорил позитивное о клубе и про город.

Читай также: Де Лигт по поводу лишнего веса: Это какая-то дичь

Де Лигт - отличный защитник, который выбрал Ювентус. Я думаю, что он жалеет о своем выборе. В жизни так бывает, что тебе приходится выбирать. Иногда этот выбор правильный, иногда - нет.

В конце нужно всегда делать выводы после своих поступков, несмотря ни на что“, - цитирует Клюйверта Mundo Deportivo. 

Отметим, что Де Лигт подвергся критики со стороны бывшего игрока Интера.

Напомним, что Де Лигт перешел в Ювентус из Аякса за 75 миллионов евро.

Поделись:
Теги: Патрик Клюйверт, Барселона, Де Лигт, Ювентус, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь