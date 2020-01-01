Тите: Месси нельзя сравнивать с Пеле

Бразилец лучший в истории футбола.

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением по поводу сравнения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с легендарным футболистом Пеле.

Читай также: Не человек: Месси обыграл пять футболистов сборной Уругвая

“С Пеле никто не может сравниться.

Когда кто-то пытается сравнить его с каким либо футболистом, то я просто не слушаю его. Складывается такое впечатление, что человек не знает истории Пеле.

Когда-то я сказал, что Месси необыкновенный футболист. Но я имел в виду, что он необыкновенный для нашего времени.

Пеле лучший, и я так считаю, не потому что он бразилец. Их нельзя сравнивать“, - приводит слова Тите Goal.

Отметим, что в матче Бразилия - Аргентина победный гол забил Месси.