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Тите: Месси нельзя сравнивать с Пеле

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Бразилец лучший в истории футбола.
Тите
Тите
Getty Images

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением по поводу сравнения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с легендарным футболистом Пеле.

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“С Пеле никто не может сравниться.

Когда кто-то пытается сравнить его с каким либо футболистом, то я просто не слушаю его. Складывается такое впечатление, что человек не знает истории Пеле.

Когда-то я сказал, что Месси необыкновенный футболист. Но я имел в виду, что он необыкновенный для нашего времени.

Пеле лучший, и я так считаю, не потому что он бразилец. Их нельзя сравнивать“, - приводит слова Тите Goal. 

Отметим, что в матче Бразилия - Аргентина победный гол забил Месси.

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Теги: Тите, Лионель Месси, Пеле, футбол
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