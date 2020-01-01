Тите: Месси нельзя сравнивать с Пеле
Бразилец лучший в истории футбола.
Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением по поводу сравнения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с легендарным футболистом Пеле.
Читай также: Не человек: Месси обыграл пять футболистов сборной Уругвая
“С Пеле никто не может сравниться.
Когда кто-то пытается сравнить его с каким либо футболистом, то я просто не слушаю его. Складывается такое впечатление, что человек не знает истории Пеле.
Когда-то я сказал, что Месси необыкновенный футболист. Но я имел в виду, что он необыкновенный для нашего времени.
Пеле лучший, и я так считаю, не потому что он бразилец. Их нельзя сравнивать“, - приводит слова Тите Goal.
Отметим, что в матче Бразилия - Аргентина победный гол забил Месси.
Полная версия правил