Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании

Испанский специалист брал паузу в работе из-за смерти дочери.

Луис Энрике заменил Роберта Морено на посту главного тренера сборной Испании. Об этом заявил глава Королевской федерации футбола страны Луис Рубиалес.

Отмечается, что стороны воспользовались предварительной договоренностью, согласно которой специалист мог вернуться в команду. Напомним, Энрике покинул сборную в июне этого года из-за дочери Ксаны, которая боролась с тяжелой болезнью и, к сожалению, умерла.

Роберт Морено, который ранее был помощником Энрике в сборной, продолжит самостоятельную карьеру.

Напомним, вместе с Морено Испания выиграла группу F в квалификации на Евро-2020 и досрочно гарантировала себе участие в финальной стадии турнира.