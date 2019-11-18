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Не человек: Месси обыграл пять футболистов сборной Уругвая

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Аргентинец продемонстрировал невероятный дриблинг в товарищеском матче.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Сборная Аргентины сыграла вничью с Уругваем (2:2) в рамках товарищеского поединка. Лионель Месси спас аргентинцев от поражения, реализовав пенальти в дополнительное время.

По ходу матча нападающий показал нереальную технику. В одном из моментов аргентинец получил мяч, обыграл сначала трех соперников, потом упал, но даже в такой ситуации не потерял мяч, а обошел еще двух уругвайцев.

Смотрите также видео голов и обзор матча Аргентина - Уругвай.

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Теги: футбол, Лионель Месси, сборная Аргентины по футболу, сборная Уругвая по футболу
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