Не человек: Месси обыграл пять футболистов сборной Уругвая

Сборная Аргентины сыграла вничью с Уругваем (2:2) в рамках товарищеского поединка. Лионель Месси спас аргентинцев от поражения, реализовав пенальти в дополнительное время.

По ходу матча нападающий показал нереальную технику. В одном из моментов аргентинец получил мяч, обыграл сначала трех соперников, потом упал, но даже в такой ситуации не потерял мяч, а обошел еще двух уругвайцев.

Messi is not real. He just can't be a reality! pic.twitter.com/prRcgI8y8E