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Месси и Кавани едва не подрались во время товарищеского матча

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Атмосфера на поле во время поединка Аргентина - Уругвай была весьма напряженной.
Лионель Месси и Эдинсон Кавани повздорили во время матча
Лионель Месси и Эдинсон Кавани повздорили во время матча
EFE

В Израиле состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Уругвая, который заполнился болельщикам серьезным конфликтом.

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На поле выясняли отношения капитан аргентинцев Лионель Месси и форвард уругвайцев Эдинсон Кавани. Вначале футболисты обменялись несколькими “ласковыми“ словами, после чего едва не подрались. От потасовки их удержали партнеры.

По информации Fox Sports, Кавани был настолько разозлен, что хотел подраться, а Месси ему заявил: “Когда захочешь“.

Сообщается также, что конфликт продолжился и в подтрибунном помещении, но драку предотвратил Луис Суарес.

Отметим, что матч завершился со счетом 2:2. Смотрите видео голов и обзор матча Аргентина - Уругвай.

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Теги: Лионель Месси, сборная Аргентины по футболу, Эдинсон Кавани, сборная Уругвая по футболу, товарищеский матч, футбол, сборная Аргентины, сборная Уругвая
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